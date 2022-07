Er macht einen der gefährlichsten Jobs der Welt

Störmungsabriss oder Klapper, damit ist das teilweise aber auch gesamte Zusammenfallen eines Paragleiters im Flug gemeint, davor fürchtet sich wohl jeder Gleitschirm-Anfänger. Für Norbert Winkler hingegen sind diese Flugzustände Alltag. Denn als Testpilot hebt der junge Pilot aus Drobollach am Faaker See immer wieder mit Prototypen ab und bringt diese an ihre Grenzen. „Jedes Fluggerät und daher auch jeder Gleitschirm benötigt eine Zulassung. Die Schirme sind in die Klassen A, B, C und D unterteilt. Während A-Schirme ein Maximum an passiver Sicherheit sowie ein extrem verzeihendes Flugverhalten bieten und auch leicht zu starten sind, sind C-Schirme viel leistungsstärker und fordern den Piloten viel mehr. D-Schirme werden überhaupt nur von ambitionierten Streckenpiloten geflogen“, erklärt Norbi, der übrigens einer der jüngsten Testpiloten überhaupt ist. „Bei der Klassifizierung von Schirmen muss man spezielle Klapper fliegen, das ist eine ganz eigene Technik. Das Besondere ist, dass jeder Schirm anders klappt und deshalb braucht man viel Gefühl, um diese genau ins benötigte Messfeld zu bringen.“ Und das ist alles andere als ungefährlich. „Wir fliegen deshalb aber immer mit zwei Rettern, also zwei Rettungsfallschirmen, falls etwas daneben gehen sollte“, so der Überflieger: „Ich musste den Retter beim Testen aber erst einmal verwenden.“