Mann (75) lässt drei Fliegenklatschen mitgehen

Der 75-jährige Mann ging am Samstag gegen 10.45 Uhr zunächst in dem Markt einkaufen und bezahlte an der Kasse. Anschließend fuhr er mit dem Einkaufswagen in die Getränkeabteilung. Dort entnahm er drei Fliegenklatschen im Gesamtwert von 2,97 Euro aus dem Regal und versteckte diese unter seinen Einkäufen.