Fuhrmann: „Wir haben ein Riesenspiel gemacht“

Irene Fuhrmann (Österreich-Teamchefin): „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Mein Team hat ein Riesenspiel gemacht gegen eine starke deutsche Mannschaft. Wir haben bewiesen, dass wir den nächsten Schritt gegangen sind. Wir haben dreimal Aluminium getroffen, der Ball wollte nicht rein. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Fehler gemacht, der zum 0:1 führt, den so ein Klasseteam ausnutzt. Wir hatten gute Aktionen, waren stark in Standards, dreimal Aluminium, ich kann dem Team nichts vorwerfen, sie haben alles reingeworfen. Jetzt ist der Moment bitter, aber wir können auf diese Reise, die gesamte Europameisterschaft sehr, sehr stolz sein. Wir können auf dieser Leistung aufbauen, müssen vorne noch effektiver werden.“