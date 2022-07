GPS-Tracker überführte Fahrrad-Diebe

Anfang Juli waren aus einer Tiefgarage und einem Carport im Pongau drei hochpreisige E-Bikes gestohlen worden, wobei bei einem ein GPS-Tracker eingebaut war. Als der Bestohlene bei der Polizei den Diebstahl anzeigte, teilte er den Beamten mit, dass sich sein Rad inzwischen in Ungarn befinde. Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei auf die beiden Ungarn im Alter von 32 und 35 Jahren, beide wurden inzwischen im Pongau festgenommen. Zum Teil gaben sie die Diebstähle zu. In Ungarn konnten zehn gestohlene Räder sichergestellt werden. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen, kündigte die Polizei an.