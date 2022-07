Lukas Hinterseer hat einen neuen Verein gefunden

„Ich freue mich enorm, hier zu sein. Es hat sich in der Vergangenheit leider nie ergeben, dass ich mal in Rostock war oder im Ostseestadion gespielt habe, aber auch als Außenstehender bekommt man natürlich mit, dass Hansa ein besonderer Verein mit einer riesige Fanbase ist. Mit dem Aufstieg und Klassenerhalt hat sich gezeigt, dass Hansa auf einem richtig guten Weg ist und was hier durch den starken Zusammenhalt möglich ist. Ich freue mich, nun Teil davon zu sein und die nächsten zwei Jahre mit Hansa erfolgreichen Fußball zu spielen“, so Lukas Hinterseer, der beim F.C. Hansa die Rückennummer 22 erhält.