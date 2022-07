Doskozil kritisiert Bewässerung von Mais & Weizen

Offene Fragen bei Wasserzuleitung

Beim Neusiedler See und dem Thema Wasserstand wurde auch die Zuleitung aus der Moson-Donau in Ungarn wieder zur Sprache gebracht. Laut Doskozil gäbe es hier noch einige offene Fragen, und: „Ich möchte mich auf keinen Fall rein auf die Zuleitung des Wassers in den See verlassen.“ Der Landeshauptmann wünscht sich eine „burgenländische Lösung“, die derzeit noch geprüft würde. Zum Thema Zuleitung gibt es morgen ein Arbeitsgespräch mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto. Mit Landwirtschaftsministerium und Kammer möchte Doskozil über das Thema Bewässerung sprechen.