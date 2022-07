Assinger: „Ein Neymar hätte zu weinen begonnen“

„Ich verneige mich vor der Frauennationalmannschaft. Sie spielen einen wunderschönen, mitreißenden, klugen Fußball. Auch die Interviews sind klug, witzig und gesellschaftlich relevant. Außerdem kann ich berichten, dass ich es liebe, weil meine Töchter jetzt mit mir Fußball schauen. Oder ich mit ihnen. Gegen Deutschland wird es hart. Aber wer weiß, an einem Sahnetag kann es gelingen.“ Schauspieler Manuel Rubey ist Fan der Fuhrmann-Elf. Und damit alles andere als die Ausnahme. So meint Marlies Raich: „Ich verfolge die Spiele, weil ich Laura Feiersinger von klein auf kenne. Ich bin positiv, glaube, sie schaffen es. Auch wenn es kein Spaziergang wird. Aber wir wachsen mit der Herausforderung. So war’s bei mir immer.“