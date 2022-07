Junger Biker (23) nach Unfall in Klinik verstorben

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Einheimische am Sonntag in der Innsbrucker Klinik verstorben. Tage zuvor war er mit seinem Leichtmotorrad von einer Gemeindestraße in Westendorf abgekommen und in einen Zaunpfosten aus Beton gekracht. Nach dem Sturz blieb er schwer verletzt liegen.