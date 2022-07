Ganz in Weiß: Auf der Suche nach dem Brautkleid

Da hab ich mit gedacht: Na warte, so schnell wirst du mich nicht mehr vergessen!“, erinnert sich die zukünftige Braut mit einem Lachen an jenen Tag, an dem der Funke übergesprungen ist. In einem Jahr soll nun der Bund fürs Leben besiegelt werden. Das Hochzeitsfest steigt in der Inatura: „Es soll eine unkomplizierte Feier werden mit Party und internationalen Gästen.“ Kleidervorschriften gibt es keine, die Wahl von Brautkleid und Anzug hat aber natürlich dennoch höchste Priorität.