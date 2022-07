Feierstimmung auf den Rängen bei ÖFB-Triumph

„Bisserl Stimmung gemacht“

Immer wieder Österreich hieß es lautstark auch bei den Eltern von Laura Wienroither. Papa Klaus und Mama Nicole waren davor in der Fanzone der Küstenstadt, bei Engländern beliebte Urlaubs- und Partydestination, klatschen dort die Anhänger ein. „Wir haben ein bisserl Stimmung gemacht, die Bühne ist uns ja nicht fern“, lachte Klaus, der daheim in Frankenburg am Hausruck (OÖ) beim Volksschauspiel „Würfelspiel“ mit Hunderten Laiendarstellern mitwirkt. Auch die Eltern von Torfrau Manuela Zinsbeger waren wieder da. Papa Ernst meinte gewohnt in guter Laune: „Ich hoffe auf ein Remis, habe schon gegen Nordirland das 2:0 und ein Tor von Kathi Schiechtl vorhergesagt.“