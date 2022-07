Geschwister übersahen beim Handyspiel Fenstersturz

Gutes Ende bei fast allen Fällen

Mahmoud ist das sechste Kind, das heuer in OÖ aus einem Fenster gefallen war – alle wurden ins ins Kepler-Klinikum nach Linz gebracht. Bei den allermeisten ging am Ende alles gut aus, nur die einjährige Mezkin liegt seit zwei Monaten im Spital, konnte inzwischen auf eine Normalstation verlegt werden. Das syrische Flüchtlingsmädchen war am 22. Mai aus dem 1. Stock in Baumgartenberg aus einer Flüchtlingsunterkunft gefallen und offenbar unglücklich aufgeschlagen. Am selben Tag war in Neuhofen an der Krems Magdalena (4) aus dem 1. Stock eines Einfamlienhauses in Neuhofen/K. ebenfalls durchs Fliegengitter abgestürzt.