Fensterstürze: „Eltern sind meist im selben Raum“

Die kleine Magdalena (4) war am Sonntagabend gegen 20 Uhr allein im Kinderzimmer ihres Elternhauses in Neuhofen/Krems. Mutter (36) und Vater (39) hielten sich in der gleichen Etage, aber in anderen Räumen auf. Das Mädchen kletterte unbemerkt auf das Fensterbrett, öffnete das Fenster im 1. Stock und lehnte sich an einem außerhalb angebrachten Insektenschutzgitter an. Dieses hielt dem Druck jedoch nicht stand. Die Kleine stürzte aus etwa vier Metern Höhe auf eine Zufahrt und wurde dabei schwer verletzt.