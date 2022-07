Serena Williams plant bereits nächsten Auftritt

Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin Williams war in Wimbledon bei ihrem ersten Einzel-Start nach einjähriger Verletzungspause bereits in der Auftaktrunde an der Französin Harmony Tan gescheitert. Anschließend hatte sie offengelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen will. Williams hatte aber zugleich auch Motivation für die US Open geäußert, die am 29. August beginnen.