Nach bitterem Aus: Serena motiviert für US Open

Letztes Wimbledon-Match?

Erst rund zwei Wochen vor Turnierbeginn hatte Williams ihren Start in London zugesagt. Für fast alle überraschend. In der Vorwoche hatte sie in Eastbourne an der Seite der Weltranglisten-Zweiten Ons Jabeur zwei Doppelpartien gewonnen. Doch ein Einzel ist natürlich eine andere Kategorie, weit kräfteraubender. Alles andere als ein frühes Aus in Wimbledon wäre eine Überraschung gewesen. Doch Serena wäre nicht Serena und nicht so erfolgreich, wenn sie das so einfach akzeptieren würde. „Das ist keine letzte Erinnerung an Wimbledon, mit der ich zufrieden sein kann“, stellte sie fest, dass sie natürlich gerne im nächsten Jahr wieder an der Church Road aufschlagen würde, räumte aber zugleich ein, dass sie natürlich nicht wisse, wie es weitergehe. „Ich kann echt nicht sagen, ob es mein letztes Match in Wimbledon war.“