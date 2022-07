Taxler werfen Fahrdienst Uber Gesetzesverstöße vor

Und ergänzt, dass auch die amtlichen Tarife angesichts der Inflation und der hohen Spritpreise „dringend erhöht“ werden müssten. Kaum ein Taxiunternehmen könne noch Gewinne erwirtschaften, vor allem wenn man die Fahrer nach KV entlohne, sei dies „fast unmöglich“. Derzeit gebe es in Wien 6550 Taxis inklusive Uber und Bolt, etwa 2000 davon seien auch für die beiden Plattformanbieter tätig. Vor Corona gab es in Wien noch an die 8000 Taxis, so Leitner.