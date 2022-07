Ein Neuling stahl Tiger Woods und Co. die Show

Der größte Applaus der Zuschauer gehörte in St. Andrews am ersten Tag der Nummer 994 der Golf-Weltrangliste - schon beim ersten Abschlag hatten sich tausende Fans versammelt, um Tiger Woods anzufeuern, alle harrten auf den prall gefüllten Tribünen aus, um den Superstar mit „Come on Tiger“-Rufen anzufeuern, auf jedem Meter seiner Runde wurde er auf Schritt und Tritt von den golfbegeisterten Briten verfolgt.