Überholmanöver: 24-Jähriger starb bei Unfall

19-Jähriger schwer verletzt

Der 19-jährige Unfalllenker wurde demnach durch das Rote Kreuz erstversorgt und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Tauernklinikum nach Zell am See geflogen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete laut Polizei die Beiziehung eines Sachverständigen an, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Totalsperre der B165 wurde kurz nach Mitternacht aufgehoben.