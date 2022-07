Der große Zauber des Unbekannten

Schauspiel-Kollege Johannes Silberschneider kann ihr nur gespannt zuhören. „Ich treffe die große Unbekannte wahrscheinlich erst noch“, sagt er. Er sollte Recht behalten, denn in der Lesung „About Schostakowitsch“ am Donnerstagabend in Golling ließ sich Silberschneider in seiner Rolle auf eine Schachpartie mit einer ihm unbekannten Frau, gespielt von Mercedes Echerer, ein.