Selenskyj könnte bald eine Geldstrafe erhalten

Sprachgesetz wird verschärft

Grundlage für die Kritik ist ein 2019 verabschiedetes Gesetz, das Ukrainisch in weiten Lebensbereichen vorschreibt. So gelten etwa strenge Quoten für Printmedien, Radio und Fersehen, aber auch Unternehmen. Am kommenden Samstag wird das bestehende Gesetz zusätzlich verschärft. Ab diesem Tag müssen etwa Unternehmensauftritte im Internet Ukrainisch als Hauptsprache haben.