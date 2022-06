Zerstörte Antonov: Milliardär Branson will helfen

Der britische Milliardär und Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson hat am Mittwoch bei einem Besuch des Flughafens Hostomel in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew Hilfe für den Wiederaufbau der Antonov An-225 zugesichert. Das größte Frachtflugzeug der Welt war in den Anfangstagen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zerstört worden.