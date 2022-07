Volksbanken zahlen Staatshilfe schon heuer zurück

Rekordgewinn im Vorjahr

Möglich wird es durch den Rekordgewinn von 220 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Danach geht auch die Staatsbeteiligung wieder in die Hände der Genossenschaften über, die die Eigentümer der Volksbanken sind (ähnliches Modell wie bei Raiffeisen). „Das ist ein Signal, dass die Sanierung abgeschlossen ist und wir wieder wachsen können.“ Es wurde auch erstmals eine Dividende an die Genossenschaften ausgeschüttet (10 Mio. €), die in der Region investiert wird. Fleischmann: „Da unterscheiden wir uns von den großen Aktienbanken.“