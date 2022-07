Zandvoort-Chef erwartet „keinen Ärger“ von Fans

„Echte“ Fans betroffen

Lammers zufolge waren die „echten“ Verstappen-Fans „extrem betroffen“ von den „erbärmlichen und beschämenden“ Szenen am Red Bull Ring. Der Grand Prix in Zandvoort ist heuer Anfang September und auch für nächstes Jahr schon ausverkauft. Waren in Österreich bereits die Zehntausenden Fans aus den Niederlanden dominant, werden die Anhänger von Weltmeister Verstappen im Küstenort westlich von Amsterdam noch deutlicher in der Überzahl sein.