„Da jubelt man?“ Ärger nach Lewis Hamiltons Crash

Bereits zuvor hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner die Fans von Verstappen kritisiert. „Es ist toll, dass die Formel 1 so boomt und dass es so viele begeisterte Fans gibt. Aber alle Fahrer riskieren ihr Leben. Es sollte nicht sein, dass man applaudiert oder jubelt, wenn jemand einen Unfall oder Probleme hat“, erklärte er in der RB-Energy-Station. Viel Gesprächsstoff vor dem Rennen am Sonntag …