Sexistisches Fan-Verhalten: Es gibt Konsequenzen

Kleid hochgehoben

Das Rennen in Spielberg wird seit den vergangenen Jahren von Tausenden von Verstappen-Fans aus den Niederlanden förmlich überrannt. Die Mehrheit davon ist in den Camping-Möglichkeiten rund um den Red Bull Ring untergebracht. In vielen der in Sozialen Medien berichteten Vorfälle geht es um männliche Verstappen-Fans: Ein weiblicher Lewis-Hamilton-Fan berichtete auf Twitter, ihr sei auf einer Fantribüne inmitten der „Orange Army“ von fünf Männern das Kleid hochgehoben worden. Als sie die Männer konfrontiert habe, habe sie zu hören bekommen, dass sie als Hamilton-Fan keinen Respekt verdiene. In Medien kursiert, dass die Frau von Mercedes noch am Renntag in den Gästebereich im Paddock eingeladen wurde.