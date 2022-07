„Meine Chefs waren immer die Kunden und Gäste“

Freilich legt die Aloisia den Teigschneider nicht von heute auf morgen in die Lade. „Man müsste mich daheim an einen Tischhax’n, binden, damit ich nicht hineingehe, um mitzuhelfen“, sagt die Ex-Chefin, die es erstmals im Leben mit Vorgesetzten zu tun bekommt und dies mit Humor nimmt: „Ich werde natürlich das tun, was die Anderen sagen – und dann meinen Senf dazugeben.“