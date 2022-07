„Teuerungs-Tsunami“: Auch bei 2 Jobs wird es knapp

Sogar bei jenen, die bisher gut mit ihrem Geld auskamen, herrscht in Zeiten wie diesen Alarm: Bei der fünfköpfigen Tiroler Familie L. verdient der Mann 2300 Euro netto in einem großen Industriebetrieb im Inntal, seine Frau arbeitet 20 Stunden wöchentlich in einem Hotel (rund 1200 Euro inklusive Trinkgeld). Plus 385,30 Euro Kindergeld ergeben das 3885,30 Euro.