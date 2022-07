Måneskin: Der Rock‘n‘Roll hat doch eine Zukunft

Das Quartett bedient sich geschickt an den Stärken von David Bowie, T.Rex, The Clash und Co., schafft es aber, eine eigene Note dazuzugeben und trotz der erfolgreichen Cover-Songs nicht zur reinen Persiflage zu verkommen. Eine ganze Generation junger Fans weltweit dürstet nach der Stromgitarre und Måneskin geben ihnen, was sie wollen. Der Clou dabei: man tappt nicht in die Falle der Boomer und hält veraltete Traditionen und Dogmen am Leben, sondern mischt optische Dekadenz mit den richtigen Botschaften. We are one, wir sind eine Familie. „Fuck Putin, fuck war and dictators“, tönt es da mitten im Set schon einmal aus Davids Mikro und für Gleichberechtigung und LGBTQ-Rechte setzt man sich seit Anbeginn ein, was den angrenzenden Vatikan an diesem Abend ein paar Mal durchbeutelte. Måneskin verbinden Optik und Wildheit der 70er-Jahre mit dem Hedonismus der 80er und einer zeitgemäßen Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen. So dringt man im Zeitalter generischer EDM- und unkreativer Cloud-Rap-Kultur mit dem Stromruder an die Spitze und stellt den ständig „Rock ist tot“ propagierenden KISS-Chef Gene Simmons als lächerlich dar.