Zweite Chance für Jedermann-Fans

Lars Eidinger ist ein vielbeschäftigter Mann. Am 18. Juli feiert er seine Premiere im zweiten Jahr als als Jedermann. Doch nicht nur schauspielerisch wird der deutsche Mime in Salzburg für Aufsehen sorgen. Bei der Festspiel-Eröffnung am 22. Juli tritt er als DJ in Erscheinung. Die Karten waren nach Bekannntgabe rasend schnell vergriffen, sogar die Ticket-Homepage brach zusammen.