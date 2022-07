Petermännchen: Die negative Überraschung im Sand

Sitzen in flachen Gewässern

Petermännchen fühlen sich neben Spanien, Nord und Ostsee, auch in der Adria heimisch, zuletzt wurde auch von Attacken in der Gegend von Jesolo berichtet. Sie sollen angeblich gut schmecken, aber ein Treffen mit ihnen wünschen wir Ihnen nun wirklich nicht. Höchstens in Büchern.