Für private „Hüslebauer“ wird es noch schwieriger

„Die Oesterreichische Nationalbank befürchtet, dass der Immobilienmarkt in Österreich weiter überhitzen und über kurz oder lang ein systemisches Risiko darstellen könnte“, erklärt Arnold Tollinger, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Finanzdienstleister die Hintergründe der neuen Spielregeln bei der Immobilienkreditvergabe. So darf die Beleihungsquote künftig bei maximal 90 Prozent liegen. Auch die Rückzahlungsrate - gemessen am Einkommen der Kreditnehmer - darf höchstens 40 Prozent betragen. Zudem wird es keine unbegrenzten Kreditlaufzeiten mehr geben, denn die Laufzeit wird nun auf maximal 35 Jahre gedeckelt.