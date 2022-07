Kristen Bell & Dax Shepard zu Besuch in Hallstatt

„Hallstatt sieht aus wie Arendelle“

„Hallstatt in Österreich sieht genauso aus wie Arendelle“, schwärmte Bell zu den Aufnahmen. Kein Wunder, dass die Hollywood-Beauty bei diesem Anblick sofort an das fiktive Land denken muss, in dem der Disney-Hit „Die Eiskönigin“ spielt. Immerhin lieh Bell in den Animations-Filmen Elsas Schwester Anna ihre Stimme.