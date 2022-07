Diesen Sommer nur Urlaub auf Balkonien leistbar

Weil das Geld fehlt, will heuer jeder Dritte zuhause bleiben und plant keinen Sommerurlaub. Da bleibt nur noch der Urlaub auf Balkonien. Und damit auch daheim keine Langeweile aufkommt, wird in den zahlreichen Gemeindebauten der Stadt wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Dabei ist das Angebot in diesem Jahr so groß, wie noch nie zuvor. Für die FPÖ ist die Sommeraktion jedoch der reinste Hohn. Indes berichten auch ein paar Mieter, was sie vom Angebot der Stadt halten. Immerhin gibt es in etlichen Häusern große Probleme, wie Lärm, Schmutz und dringend benötigte Sanierungen. Ein Urlaub außerhalb des Gemeindebaus geht sich jedenfalls für keinen von ihnen aus. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.