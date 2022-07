Seiler und Speer rocken das Linzer „Krone“-Fest!

Sie haben Schmäh, sie sind auf dem Boden geblieben und sie schreiben Songs, die mitten in die österreichische Seele treffen: Seiler und Speer haben die Herzen der Landsleute in den vergangenen Jahren mit Hits wie „Ala bin“, „Hödn“, „Principessa“ und natürlich „Ham kummst“ im Sturm erobert. Das Beste: Sie werden heuer als Hauptact beim Linzer „Krone“-Fest die neue Location am Urfahraner Marktgelände rocken! Und das wie gewohnt bei freiem Eintritt.