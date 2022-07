Soldaten als Retter: Neue Details zu Messerattacke

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort befunden haben sich - wie berichtet - zwei Soldaten am Donnerstagnachmittag in der Wiener Innenstadt und durch ihr beherztes Eingreifen wohl Schlimmeres verhindert. Zwei Personen waren in einen Streit geraten, auch ein Messer war dabei im Spiel. Am Freitag gab die Wiener Polizei nähere Details zu dem Vorfall bekannt.