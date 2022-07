Verstappen stichelt nach Hamilton-Kritik zurück

Was war geschehen? Hamilton hatte Charles Leclerc für dessen vernünftigen Fahrstil gelobt und damit auf den Crash mit Verstappen im Vorjahr verwiesen. „Was für ein toller Zweikampf, mit einem sehr feinfühligen Fahrer. Eindeutig etwas ganz anderes als das, was ich letztes Jahr erlebt habe“, so der 37-Jährige im Anschluss an das Rennen.