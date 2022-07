Strategie-Stunk bei Ferrari? Jetzt spricht Sainz

Das neue Formel-1-Siegergesicht Carlos Sainz verteidigt sein Verhalten am Ende des Grand Prix von Großbritannien! Der Spanier, der am Sonntag in Silverstone sein erstes Rennen gewann, hatte einem Funkspruch nicht Folge geleistet, während der Safety-Car-Phase zehn Wagenlängen hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc Platz zu lassen. „Ferrari hat gewonnen, ich habe gewonnen, also war es sicher keine falsche Entscheidung“, sagte Sainz am Donnerstag in Spielberg.