Lewis Hamilton: Seitenhieb gegen Max Verstappen

Zur Vorgeschichte: 2021 war es in Silverstone zu einem heftigen Unfall der beiden Star-Piloten gekommen. Verstappen flog nach einem harten Zweikampf über mehrere Kurven durch einen Crash mit Hamilton bei Höchsttempo brutal von der Strecke ab. Wie Sensoren an Bord seines Red-Bull-Boliden registrierten, wirkten beim Aufprall in die Streckenbegrenzung unfassbare 51 g auf den Körper des Niederländers.