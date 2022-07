Formel 1: Grand Prix in Spielberg wie Woodstock

Laut, lauter, Spielberg! Ein Wochenende für die Geschichtsbücher. 100.000 verkaufte Tickets für den Grand Prix, alleine 40.000 Camper reisen bis Freitag in der Obersteiermark an, im ganzen Murtal gibt es keine freien Quartiere mehr - insgesamt 300.000 Motorsport-Fans stürmen bis Sonntag den Ring. So viele Fans wie nie zuvor! Das Formel-1-Spektakel im Aichfeld erinnert an das legendäre Woodstock-Festival im Sommer 1969 in den USA.