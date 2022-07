Vorarlberger Amateurkicker begeistert mit Traumtor

Im ersten Probegalopp für die neue Saison hatten sich die Wolfurter am 1. Juli nach einem wahren Torspektakel 4:4-Remis von Vorarlbergligist Lochau getrennt. Am Mittwoch reiste das Team von Trainer Joachim Baur dann zum zweiten Test beim württembergischen Landesliga-Aufsteiger TSV Heimenkirch im benachbarten Allgäu (D) an.