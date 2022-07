Freigängerhaus in Grafenstein wird aufgelassen

Sorgten Freigängerhäuser früher noch für Wirbel, so ist es in den vergangenen Jahren sehr still um diese geworden. So still, dass jenes in Kärnten, in einem alten Lehrerwohnheim in Grafenstein beheimatet, nun überhaupt geschlossen wurde. Oberstleutnant Josef Gramm, Interims-Chef der Justizanstalt Klagenfurt: „Das Gebäude wurde der Gemeinde zurückgegeben, die Freigänger in die landwirtschaftliche Außenstelle nach Rottenstein verlegt.“