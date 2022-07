„Mary“ zeigte, wie gefährlich Hagelkörner sind

Ganze 1,1 Milliarden € Schaden richtete binnen vier Tagen im Vorjahr Hagelschlag an Häusern, Fahrzeugen und in der Landwirtschaft in Oberösterreich an. Aufgrund des Klimawandels sollen sich diese Zahlen in Zukunft noch verschlimmern. „Heuer haben wir bereits allein in Oberösterreich 150 Millionen Euro an Hagelschäden zu begleichen“, so Othmar Nagl, Generaldirektor der Oberösterreichischen Versicherung. Er will eine Pflichtversicherung. Die Hagelgefahr wird nicht weniger, sondern mehr. Darauf muss man sich aufgrund des Treibhauseffekts einstellen, so Meteorologe Andreas Jäger bei einer Präsentation des bayrischen Dachkeramikherstellers Erlus im Linzer DesignCenter.