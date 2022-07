Bergspitze wegen „grausamem Tourismus“ gesperrt

Nach dem Gletscherbruch in den Dolomiten, der mindestens zehn Personen in den Tod gerissen hat, bleibt der Zugang zur Bergspitze der Marmolada geschlossen. Der Berg wird laut Experten mehrere Wochen lang nicht mehr zugänglich sein. Der Tourismus im Trient bangt deswegen um die Sommersaison, die nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie wieder in Schwung gekommen war. Indes wird die Suchaktion nach einem Vermissten fortgesetzt.