Russische NGO: „Putin schickt Häftlinge an Front“

„Russland hinter Gittern“

Romanow ist die Leiterin von „Russland hinter Gittern“. Seit Jahren schon kümmert sie sich um die Häftlinge in Russlands Gefängnissen. Eine Lebensgefährtin eines Gefangenen habe Romanow erzählt, dass ihr Mann sich bei der Truppe verpflichtet habe und bald in die Ukraine gehen würde. Laut der Lebensgefährtin würden allein 40 Männer aus dem besagten Gefängnis bald in der Ukraine kämpfen.