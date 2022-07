Gemeinderat sagt Garagen-Erweiterung endgültig ab

Der Ausbau der Mönchsberggarage ist nach dem deutlichen Nein der Salzburger in der Bürgerbefragung nun endgültig abgesagt. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch mit 22 zu 17 Stimmen das Ende der Erweiterungspläne. Die ÖVP und Gemeinderat Christoph Ferch (Liste SALZ) nahmen das Ergebnis der Befragung mit knapp 85 Prozent Nein-Stimmen bei 22 Prozent Wahlbeteiligung zwar zur Kenntnis. An der Garagenerweiterung wollten sie aber trotz des Bürgervotums festhalten. SPÖ, Bürgerliste, FPÖ, Neos und KPÖ Plus stimmten für das Aus der Garagenerweiterung.