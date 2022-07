Ransomware: Uni holt Lösegeld mit Gewinn zurück

Drei Jahre nach einem erpresserischen Ransomware-Angriff auf die Universität Maastricht in den Niederlanden, bei dem 200.000 Euro an eine Cybercrime-Bande gezahlt wurden, haben Ermittler einen Teil des von der Uni für die Entschlüsselung ihrer Daten bezahlten „Lösegelds“ aufgespürt. Das Erstaunliche: Obwohl es sich nur um einen Teil des damals in Bitcoin-Form bezahlten Betrags handelt, macht die Universität Profit.