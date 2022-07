Ente nach drei Wochen aus Güllegrube gerettet

Der ungewöhnliche Hilferuf aus Lengau erreichte vergangene Woche den Tierschutzhofs Pfotenhilfe in Lochen, die den Vorfall auch publik machte: eine Stockente sitze seit drei Wochen in einer umzäunten Güllegrube und könne nicht herausfliegen, lasse sich aber auch nicht fangen. Anrainer versuchten am Wochenende mit Hilfe von Keschern die Ente zu befreien. Doch auch diesmal gelang die Aktion nicht, weil sie sich in einen Schacht verkroch. Am gestrigen Montag gelang es dann einem Team der Tierschützer.