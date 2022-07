Nimmt die Politik Umweltschutz ernst genug?

Der Klimarat hat am Montag mehr als 90 Forderungen an die Politik präsentiert - das Ergebnis des Projekts „Klimaneutralität 2040“. Wichtige Punkte dabei sind Mobiliät, Energie, Ernährung und Landnutzung, Konsum und Produktion sowie Wohnen in Kleingruppen. Die Politik werde die Empfehlungen prüfen, „könne aber nicht versprechen, auch alles umzusetzen“. so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Was denken Sie? Nimmt die Politik den Umweltschutz weiterhin nicht ernst genug? Teilen Sie gerne Ihre Eindrücke in den Kommentaren!