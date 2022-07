Erfreuliches Update zum Zustand von Alex Albon

In der Massenkarambolage, die sich unmittelbar nach dem Start des Formel-1-GPs in Silverstone abgespielt hat, ist der Crash von Williams-Pilot Alexander Albon aufgrund des Horror-Abflugs von Zhou Guanyu deutlich in den Hintergrund geraten. Im Gegensatz zum Alfa-Romeo-Piloten musste der Thailänder längere Zeit im Krankenhaus verbringen. Nun die Entwarnung: Albon ist heil auf und wird am Red-Bull-Ring starten können.