Deutsche atmen auf: Schumacher punktet erstmals!

Es geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder: Mick Schumacher hat in seinem 31. Grand Prix seine ersten Punkte in der Formel 1 geholt! Nach vielen oftmals unverschuldeten Pleiten und Pannen schlug für den Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher in Silverstone die - für seine Verhältnisse - große Stunde, am Ende durfte er sich über Platz acht und vier Punkte für die Fahrer-Wertung freuen …