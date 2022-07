„Micky, ich bin mega stolz auf dich, mega gemacht“

Schumacher gelöst

Und was sagte der Erfolgsmann selbst? „Es hat lang genug gedauert“, scherzte ein sichtlich gelöster Schumacher am „Sky“-Mikrophon. „Wir haben viel probiert beim Setup und dabei vielleicht im Saisonverlauf ein paar Fehler gemacht. Aber jetzt zahlt sich das aus“, so der Haas-Pilot und strahlte weiter: „Wir sind fehlerlos durchgefahren mit der richtigen Strategie. Und wir haben zur richtigen Zeit die Reifen gewechselt. Wir sind ein Team - wir gewinnen und verlieren zusammen.“